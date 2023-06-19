В Екатеринбурге благоустроят парк Чкалова

Фото: департамент информполитики региона

В Екатеринбурге в рамках мероприятий, приуроченных к 300-летию города, благоустроят парк Чкалова. Об этом сообщили в департаменте информполитики региона.

- В центральной парковой аллее и на прилегающей к ней территории появятся модернизированные зоны отдыха, будут установлены оригинальные архитектурные формы, - рассказали в ДИПе. - Вместо центральной чаши бассейна, которая была законсервирована и использовалась только как клумба, появится современное озеленение.

Помимо этого планируется полностью модернизировать детскую площадку. Здесь появятся удобное покрытие для детей, новые игровые комплексы и скамейки. Для малышей сделают специальный сенсорный газон.

Планируется, что работы будут завершены к началу августа.

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