Глава екатеринбургского «Мемориала»* заплатит 300 тысяч Фото: Данил СВЕЧКОВ

В Екатеринбурге суд оштрафовал Алексея Мосина за дискредитацию армии РФ. Глава екатеринбургского «Мемориала»* заплатит 300 тысяч (20.3.3 КоАП). Поводом стала публикация с антивоенным плакатом на сайте организации. Об этом сообщает «Коммерсант Урал».

Напомним, ранее мы писали, что «Мемориал*» оштрафовали на 300 тысяч за дискредитацию ВС РФ. Процесс проходил в Ленинском районном суде.

Основанием для возбуждения дела стали две публикации, размещенные на сайте «Мемориал*». Официальным представителем общества в суде выступил Алексей Мосин. Он категорически не согласен с решением суда и намерен обжаловать штраф. Со слов Алексея Мосина он не является руководителем сайта и не имеет к нему никакого доступа.

*организация внесена Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.

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