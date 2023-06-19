Глава екатеринбургского «Мемориала»* заплатит 300 тысяч
Фото: Данил СВЕЧКОВ
В Екатеринбурге суд оштрафовал Алексея Мосина за дискредитацию армии РФ. Глава екатеринбургского «Мемориала»* заплатит 300 тысяч (20.3.3 КоАП). Поводом стала публикация с антивоенным плакатом на сайте организации. Об этом сообщает «Коммерсант Урал».
Напомним, ранее мы писали, что «Мемориал*» оштрафовали на 300 тысяч за дискредитацию ВС РФ. Процесс проходил в Ленинском районном суде.
Основанием для возбуждения дела стали две публикации, размещенные на сайте «Мемориал*». Официальным представителем общества в суде выступил Алексей Мосин. Он категорически не согласен с решением суда и намерен обжаловать штраф. Со слов Алексея Мосина он не является руководителем сайта и не имеет к нему никакого доступа.
*организация внесена Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.
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