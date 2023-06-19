В Нижнем Тагиле на питбайке перевернулись подростки

16-летний водитель скрылся с места ДТП. Фото: ГИБДД Нижнего Тагила

В Нижнем Тагиле подростки на питбайке устроили ДТП. Они опрокинулись по вине водителя. Об этом сообщили в Отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.

Вечером 17 июля рядом с домом на Бирюзовой, 1 подростки опрокинулись на питбайке. Травмы получила 16-летняя пассажирка. Ее с ушибами руки и ноги доставили в детскую больницу. После осмотра девочку отпустили домой.

16-летний водитель транспорта скрылся с места аварии. Спустя некоторое время его удалось найти автоинспекторам. Он приехал в гараж и выпил пива. По словам подростка, он испугался, из-за чего и уехал.

Пассажирка получила травмы. Фото: ГИБДД Нижнего Тагила

- Со слов пострадавшей девочки, она попросила прокатить ее своего знакомого на мотоцикле. Несовершеннолетние сели на питбайк и поехали по Северному поселку, в районе дома 1 по ул. Бирюзовой водитель не справился с управлением питбайка, и они упали, - рассказали в Госавтоинспекции.

Оказалось, что оба подростка были без мотошлемов и защитной экипировки. На водителя составили два административных материала: за отсутствие прав и управление байком без мотошлема.

- В настоящее время по факту ДТП проводится расследование, в ходе которого будет установлена окончательная причина ДТП, - добавили в ГИБДД.

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