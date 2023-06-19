У екатеринбуржца арестовали авто за долг в 350 тысяч рублей

Должник отдал 350 тысяч рублей, а также 24 тысячи за исполнительский сбор Фото: Даниил ОПАРИН

У жителя Екатеринбурга арестовали автомобиль за долги. Мужчина накопил задолженность за кредит. Об этом сообщили в ГУФССП по Свердловской области.

Екатеринбуржец не выполнил условия договора кредита, из-за чего остался должен 350 тысяч рублей банку. На него возбудили исполнительное производство, но мужчина все так же уклонялся от погашения долга. Тогда было проверено имущество свердловчанина. Оказалось, что постоянного дохода он не имеет, однако у него в собственности есть Hyundai Avante.

- Мужчина в адресе регистрации не проживал. Автомобиль был объявлен в исполнительский розыск. Судебным приставом, осуществляющим розыск должников и их имущества машина была обнаружена в центре города Екатеринбурга, за рулем находился должник, - рассказали в ведомстве.

Изначально мужчина не захотел покидать автомобиль, он заперся и отказался передавать транспорт судебным приставам. Тогда свердловчанину объяснили, что, если не погасить задолженность, машину продадут на торгах. После этого мужчина отдал авто и направился в банк. Должник отдал 350 тысяч рублей за долг, а также 24 тысячи за исполнительский сбор. Машину вернули владельцу.

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