Средние предлагаемые зарплаты медикам составляют 40-75 тысяч рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области спрос на медиков за год вырос на 42%. Об этом сообщают эксперты платформы онлайн-рекрутинга hh.ru. За пять месяцев 2023 года, по их данным, было открыто 10,3 тысячи вакансий.

Сейчас на одну медицинскую вакансию приходится 1,2 резюме, что говорит о кадровом дефиците.

Также специалисты подсчитали, что средние предлагаемые зарплаты составляют 40-75 тысяч рублей (год назад - 34-60 тысяч рублей).

Ранее мы писали, что дефицит медиков остается одной из наиболее острых проблем в области здравоохранения: на одну вакансию в сфере «Медицина, фармацевтика» в Свердловской области приходится всего 0,6 резюме, а на одну вакансию врача - 0,3 резюме.

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