На Урале хозяин хаски заплатит 100 тысяч ребенку, пострадавшему от его собаки

Напавший на ребенка пес был без намордника и поводка Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Камышлове днем 31 декабря 2022 года на улице на 10-летнего мальчика напала хаски соседа. Собака уронила ребенка и укусила за лицо. Пес был без намордника и поводка. После случившегося прокуратура города организовала проверку.

- Согласно акту судебно-медицинского освидетельствования, несовершеннолетнему причинены повреждения, расцененные экспертом как повлекшие легкий вред здоровью. Нападением животного ребенку причинены как физические, так и нравственные страдания, - рассказали в прокуратуре Свердловской области.

Прокуратура направила исковое заявление в суд о взыскании с владельца собаки компенсации морального вреда. Камышловский районный суд удовлетворил исковые требования ведомства. Владелец хаски должен выплатить ребенку 100 тысяч.

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