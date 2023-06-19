В Свердловской области с начала мая утонули двое детей

В прошлом году на водоемах погибли 11 детей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области по данным регионального МЧС с начала мая утонули двое несовершеннолетних. В прошлом году, по данным поискового отряда «ЛизаАлерт», за летний период на водоемах погибли 11 детей. Некоторых из них объявляли в розыск, после того, как ребенок пропал во время отдыха возле воды.

- Поисковиков «ЛизаАлерт» не пугает почти ничего. Но есть то, что даже для них действительно страшно. Это - заявка, в которой рядом стоят слова: «пропал ребенок» и «водоем», - рассказывают волонтеры. - Ребенок недооценивает опасность воды, не знает, что туда лезть нельзя. И часто взрослые не успевают ничего заметить, потому что тонущий ребенок не кричит, не бьет руками по воде - это происходит быстро и тихо, и родители спохватываются тогда, когда уже поздно.

Поисковики напомнили свердловчанам правила безопасности:

- За безопасность ребенка отвечаете вы, взрослые. Обеспечьте ее. Не рассчитывайте на то, что «он маленький - не дойдет», «она послушная - не полезет», «там мелко» и «когда я был маленький, мы купались без взрослых и ничего».

- Всегда следите за ребенком возле воды. Малыши непредсказуемы, и когда вы отвернетесь, у них вдруг могут возникнуть новые интересные идеи, связанные с водой.

- Маленькие дети не понимают наших сигналов о том, что что-то опасно. Не думайте, что если вы обозначили опасность понятным нам, взрослым, способом, на ребенка это подействует. Не говорите «опасно» - говорите «больно».

- Сделайте так, чтобы ребенок не пошел играть с водой, просто потому что ему скучно.

- Не рассчитывайте на надувные нарукавники, круги, матрасы - это предметы для игр в воде под присмотром взрослых, но не для спасения!

- Не пейте алкоголь, когда отдыхаете с ребенком на воде. Ваше притупленное внимание, замедленная реакция, сонливость - это все резко повышает риски не только для вас самих, но и для ваших детей.

- Не оставляйте более старшего ребенка присматривать за младшим!

- Обезопасьте колодец на дачном участке и бассейн, это жизненно важно.

- И, конечно, учите ребенка плавать. Рассказывайте детям постарше про опасность воды, про то, как даже взрослых губит самонадеянность и недооценка рисков. Вспоминайте случаи из собственной жизни, если такие были, говорите о том, чему они вас научили. Обсуждайте, что делать, если ты плыл и устал, как бороться с паникой, как вести себя, если невозможно выбраться на берег и так далее.

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