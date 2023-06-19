Ельцин Центр планирует посетить Владимир Мединский

Минюст проводит в отношении музея первого президента России проверку Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ельцин Центр в Екатеринбурге на этой неделе планирует посетить помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский. Он собирается осмотреть его экспозиции. Об этом сообщает ТАСС.

- Я был в Ельцин Центре, провел там несколько часов и планирую на следующей неделе зайти, посмотреть, - сказал Владимир Мединский.

Напомним, ранее деятельность Ельцин Центра обсуждали в Госдуме на заседании комиссии по борьбе с иностранным вмешательством. В ходе обсуждения выяснилось, что Минюст проводит в отношении музея первого президента России проверку. По ее итогам, как ожидается, будет принято решение о том, является ли Ельцин Центр иноагентом или нет.

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