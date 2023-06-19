Казаки-добровольцы отправились на СВО из Екатеринбурга

Фото: пресс-служба Оренбургского войскового казачьего общества

Казаки-добровольцы 18 июня отправились на СВО из Екатеринбурга. Об этом сообщили в пресс-службе Оренбургского войскового казачьего общества. Они пополнят добровольческий отряд «Ермак». Перед отправкой бойцы прошли подготовку в одной из воинских частей.

- Современные реалии боевых действий отличаются от тех, что были во время других войн и конфликтов, людям необходимо адаптироваться, изучать что-то новое. В сжатые сроки мы постарались дать максимальный объем информации, которая копилась годами, - рассказал старший инструктор по боевой подготовке учебного центра «Вектор».

Отец Владимир перед отправкой благословил казаков, окропил святой водой, раздал карманные Евангелия, иконы, ладанки, пояса с молитвой и крестики.

Отметим, это уже 16-я по счету отправка казаков на СВО от Оренбургского казачьего войска.

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