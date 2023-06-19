Туристы ехали в аэропорт Фото: Иван МАКЕЕВ

Екатеринбуржцы на туристическом автобусе попали в ДТП в Турции из-за остановки сердца у водителя. Об этом E1.RU рассказал турагент. По его словам, водитель потерял контроль над дорогой и врезался в грузовик.

- Все очень благодарны водителю, он взял удар на себя. Специально развернул автобус и въехал в грузовик стороной, в которой сидел он. Водитель погиб еще до удара, - рассказал турагент. - Теперь все будет проверяться вдвойне для безопасности и комфортного отдыха туристов. Это трагическая случайность.

По его данным в автобусе было 35 человек: трое турецких гидов, водитель, 27 взрослых, три ребенка и один младенец. Травмы получили шесть взрослых туристов. Две девушки-гида в тяжелом состоянии.

Отмечается, что туристы ехали в аэропорт. Тех, кто не пострадал в ДТП, пересадили в другой автобус.

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