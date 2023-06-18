Фотограф из Екатеринбурга объяснила, зачем устроила фотосессию с обнаженной невестой

Невесту заметили 17 июня. Фото: нейросеть Kandinsky 2.1

Накануне, 17 июня, в центре Екатеринбурга прохожие заметили девушку, которая позировала в откровенном наряде невесты. Невеста и ее фотограф создавали откровенные снимки возле старинных особняков. На девушке была надета свадебная фата и нижнее белье, а самого свадебного платья не было.

Позднее фотограф, которая снимала на камеру обнаженную невесту, объяснила порталу «Е1», для чего попросила девушку раздеться.

- В первые минуты у модели тряслись руки. Я же чувствовала себя уверено, это мой стиль, я восхищаюсь наготой людей и качественно преподношу это в массы, - рассказала фотограф Софья.

Также она уточнила, что во время фотосессии на улице 8 Марта присутствовал и молодой человек невесты. Поэтому девушки не переживали о последствиях и остались в восторге от результата.

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