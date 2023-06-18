В Екатеринбурге водители устроили драку на проезжей части

Драку устроили днем 18 июня Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге двое водителей подрались на улице Блюхера. Инцидент случился днем 18 июня, сообщили очевидцы порталу «Е1». По их словам, один из автовладельцев за рулем красного Renault Sandero ехал агрессивно, а второго участника конфликта это не устроило.

- Водитель разозлился. Он то ли плюнул на машину агрессивного, то ли еще что. Ну и мужчина из Sandero остановился посреди дороги. Вышел, начал ругаться, материться, — описал драку горожанин.

Из-за двух скандалистов на проезжей части скопилась внушительная пробка. После того, как один из прохожих все же разнял водителей, затор вскоре исчез.

До этого драка случилась в районе Академический, на улице Академика Сахарова, 45. Потасовку устроили парни, которые ездили на ВАЗе по тротуару.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru