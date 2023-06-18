Смог пришел в Екатеринбург от торфяных пожаров под Верхней Пышмой и Березовским

На смог пожаловались жители Екатеринбурга утром 18 июня Фото: Алексей БУЛАТОВ

Причиной гари, на которую с утра 18 июня пожаловались жители Екатеринбурга, все-таки стали торфяные пожары вблизи города. Об этом сообщают в Telegram-канале «Не для протокола».

- Причиной сильного запаха гари в Екатеринбурге стали торфяные пожары. В Березовском горит 16 гектар, в Верхней Пышме — 17 гектар. Оба локализованы, - уточнили в Telegram-канале.

При этом, днем уральский синоптик Алексей Пулин предполагал, что причиной смога стали пожары возле Асбеста. По его данным, дымка пришла в район Екатеринбурга из-за возгораний между Белокаменным и Барабой.

Кроме того, запах гари быстро распространяется из-за сильного ветра: МЧС предупреждало о том, что порывы ветра могут достигать до 17 метров в секунду.

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