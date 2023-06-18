Режиссер ЦСД предстанет перед судом после проверки в театре

Антон Бутаков отнесся к проверке спокойно. Фото: Telegram-канал try dno

Режиссера Центра современной драматургии Антона Бутакова вызвали в суд после проведенной антитеррористической проверки в театре. Об этом он рассказал в Telegram-канале try dno.

- ЦСД, как учреждение культуры, не избежал антитеррористической проверки. В целом - мы молодцы и все не так плохо, суд и штраф, конечно, будут, но порадовало отношение сотрудников к нам. Все объяснили, все показали. Будем исправлять, - написал он в посте.

Также на днях в «Коляда-театр» тоже нагрянули сотрудники ФСБ. По словам драматурга Николая Коляды, в результате проверок, которые идут уже второй день, на него составили два административных протокола из-за того, что условия в его театре не соответствуют требованиям антитеррористической безопасности. Теперь он, как и Антон Бутаков, предстанет перед судом.

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