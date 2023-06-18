В МЧС предупредили о сильном ветре в Свердловской области

В МЧС просят соблюдать меры осторожности Фото: Алексей БУЛАТОВ

В МЧС по Свердловской области предупредили жителей региона о сильном ветре. Синоптики спрогнозировали 19 июня ветер с порывами до 17 метров в секунду.

- Главное управление МЧС России по Свердловской области просит быть бдительными и соблюдать меры безопасного в период штормового предупреждения, - сообщают в пресс-службе регионального МЧС.

Если кто-либо столкнется с ураганом на улице, то не стоит находится возле стен домов: с крыш может слететь шифер, а с балконов упасть и другие предметы, напоминают спасатели. Владельцам машин лучше не парковаться возле деревьев и рекламных конструкций, так больше вероятность, что транспортное средство не будет повреждено.

- Во время сильного ветра возможно осложнение пожароопасной обстановки. Гражданам следует быть предельно внимательными и осторожными и не нарушать требования пожарной безопасности, - заключают в МЧС по Свердловской области.

При ЧП и необходимости в помощи жителей просят сообщать по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России «101» или единому номеру вызова экстренных служб «112».

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru