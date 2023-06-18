В МЧС предупредили о сильном ветре в Свердловской области

В МЧС просят соблюдать меры осторожности
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В МЧС по Свердловской области предупредили жителей региона о сильном ветре. Синоптики спрогнозировали 19 июня ветер с порывами до 17 метров в секунду.
- Главное управление МЧС России по Свердловской области просит быть бдительными и соблюдать меры безопасного в период штормового предупреждения, - сообщают в пресс-службе регионального МЧС.
Если кто-либо столкнется с ураганом на улице, то не стоит находится возле стен домов: с крыш может слететь шифер, а с балконов упасть и другие предметы, напоминают спасатели. Владельцам машин лучше не парковаться возле деревьев и рекламных конструкций, так больше вероятность, что транспортное средство не будет повреждено.
- Во время сильного ветра возможно осложнение пожароопасной обстановки. Гражданам следует быть предельно внимательными и осторожными и не нарушать требования пожарной безопасности, - заключают в МЧС по Свердловской области.
При ЧП и необходимости в помощи жителей просят сообщать по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России «101» или единому номеру вызова экстренных служб «112».
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