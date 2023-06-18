В Свердловской области за сутки спасатели потушили 9 пожаров

Борьбу с огнем ведут более 300 человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

За минувшие сутки, к вечеру 17 июня, в Свердловской области спасателям удалось ликвидировать девять пожаров. Еще шесть возгораний локализованы, уточняют в Департаменте информационной политики региона.

- Борьбу с огнем ведут более 300 человек. Снижение ущерба от лесных пожаров - одна из приоритетных задач нацпроекта «Экология». Непотушенными остаются природные пожары в Богдановичском, Гаринском, Сосьвинском районах. Продолжается ликвидация отдельных очагов от 0,15 до 15 гектаров, - сообщили в ДИПе.

Кроме того, режим ЧС, введенный из-за большого количества пожаров в лесах области еще в мае, теперь снят. Однако особый противопожарный режим продолжает действовать на территории всей области. Он был введен 15 апреля.

По-прежнему запрещается разводить открытый огонь, проводить пожароопасные работы, а также посещать леса, в том числе на транспорте.

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