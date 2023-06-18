В Каменске-Уральском во время пожара погиб мужчина

Пожар случился вечером 17 июня. Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской области

В Каменске-Уральском вечером 17 июня произошел серьезный пожар в общежитии на улице Белинского. Спасателям пришлось эвакуировать десятки человек, а с огнем боролись 26 пожарных личного состава.

- В 21:12 поступило сообщение о пожаре. На площади 30 квадратных метров повреждено домашнее имущество в квартире, расположенной на 5-ом этаже. Пожарно-спасательными подразделениями эвакуировано 46 человек, из них 8 детей. Звеном газодымозащитной службы с помощью спасательных устройств спасены 7 человек, - сообщили в пресс-службе МЧС по Свердловской области.

В 21:25 огонь был локализован, в 21:29 открытое горение ликвидировано. К сожалению, одного человека спасти не удалось. Очевидцы ЧП сообщили, что погиб мужчина, который жил в загоревшейся комнате.

- следственным отделом по Каменску-Уральскому СУ СКР по Свердловской области по факту обнаружения тела проводится процессуальная проверка. Для определения точной причины смерти проводится судмедэкспертиза, - уточнили «КП-Екатеринбург» в пресс-службе СК по региону.

В ГУ МВД по области уточнили, что предварительно следов криминала в ситуации нет. Возгорание могло случится из-за неосторожности при курении.

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