В отдельных районах Среднего Урала ночью ожидаются заморозки Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Свердловскую область на днях придет серьезное похолодание, холодный фронт уже добрался до южных районов Среднего Урала. Об этом в своем telegram-канале «Погода в Екатеринбурге» сообщает метеоролог Алексей Пулин.

По словам эксперта, утром 18 июня в регионе установится областная погода, и сильно похолодает. При этом, на Среднем Урале пройдут дожди. Максимальное количество осадков пройдет в период с 19 по 21 июня.

- Вдоль границы с Казахстаном будет проходить южный циклон. Некоторое время циклон будет препятствовать дальнейшему движению холода на юг. Но под его влиянием на арктическом фронте прямо над Средним Уралом начнет формироваться вторичный циклон, что приведет к осадкам 18 июня на юге и юго-западе области, - пишет Алексей Пулин.

По данным уральского Гидрометцентра, 18 июня в Свердловской области ожидается облачная погода с прояснениями, небольшой дождь. Ночью температура воздуха составит от +4 до +9 градусов, ночные заморозки до -3 градусов. Днем будет в регионе от +13 до +18 градусов.

В Екатеринбурге 18 июня ночью пройдет слабый дождь, днем также ожидается небольшой дождь. В ночь на воскресенье будет от +7 до +9 градусов, днем от +14 до +16 градусов.