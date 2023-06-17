В Нижнем Тагиле в подъезде жилого дома подожгли мусор

Огонь тушили всего две минуты Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ночь на субботу, 17 июня, в подъезде трехэтажного жилого дома по улице Землячки в Нижнем Тагиле произошел пожар. Здесь подожгли кучу мусора. Тревожное сообщение на пульт спасателей зарегистрировано в 00:17 по местному времени.

По информации портала Тагил.ЛАЙФ, на место оперативно выехал пожарный наряд. Огнеборцы тушили мусор на площади в два квадратных метра на лестничной площадке второго этажа.

Для тушения пожара спасатели привлекли три единицы техники и девять человек личного состава.

- Огонь потушили всего за две минуты, - сообщили в МЧС по Свердловской области.