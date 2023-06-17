Медики Первоуральска получили грамоты в честь праздника

Тяжелый труд медиков отметили грамотами Фото: Алексей БУЛАТОВ

Медицинские работники учреждений здравоохранения Первоуральска 16 июня получили грамоты и благодарственные письма перед Днем медицинского работника. Об этом пишет портал Первоуральск.ЛАЙФ.

Наград в честь праздника удостоились 100 медицинских работников Первоуральск, из них 17 специалистов получили грамоты лично во время торжественного награждения.

Мэр Первоуральска Игорь Кабец пожелал медработникам новых успехов в профессии и крепкого здоровья, а также выразил слова благодарности за верность профессии.

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru