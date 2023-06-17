Медики Первоуральска получили грамоты в честь праздника

Тяжелый труд медиков отметили грамотами
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Медицинские работники учреждений здравоохранения Первоуральска 16 июня получили грамоты и благодарственные письма перед Днем медицинского работника. Об этом пишет портал Первоуральск.ЛАЙФ.
Наград в честь праздника удостоились 100 медицинских работников Первоуральск, из них 17 специалистов получили грамоты лично во время торжественного награждения.
Мэр Первоуральска Игорь Кабец пожелал медработникам новых успехов в профессии и крепкого здоровья, а также выразил слова благодарности за верность профессии.
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