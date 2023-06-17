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НовостиПолитика17 июня 2023 11:05

Экс-директор Шарташского лесопарка ушел из мэрии Екатеринбурга

Артуру Зиганшину надоело работать чиновником
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Артур Зиганшин проработал в администрации Екатеринбурга чуть больше года

Артур Зиганшин проработал в администрации Екатеринбурга чуть больше года

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Председатель комитета по экологии и природопользованию мэрии Екатеринбурга Артур Зиганшин покинул свой пост, о чем рассказал в социальных сетях.

По словам Зиганшина, он намерен заниматься реальным делом, где видны результаты усилий, и работать на благо Екатеринбурга.

- Принял решение оставить муниципальную службу. Полученный за эти годы опыт и знания помогут мне более эффективно решать вопросы развития Екатеринбурга и Кировского района, - говорит Артур Зиганшин.

Несколько лет Зиганшин возглавлял Шарташский лесопарк, который в те годы начали преображать, а в 2022 году по приглашению главы администрации Екатеринбурга Алексея Орлова перешел на работу в мэрию города.