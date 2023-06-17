В самолете, который летел из Екатеринбурга в Сочи, умер пассажир

Мужчина скончался на борту самолета во время приземления в Сочи Фото: Алексей БУЛАТОВ

16 июня на пассажирском лайнере авиакомпании «Икар», летевшем из Екатеринбурга в Сочи по маршруту ЕО502, скончался 50-летний мужчина. Об этом информирует телеграм-канал Aviaincident.

Во время посадки пассажир потерял сознание, после чего к нему на помощь пришли медики, но им оставалось только констатировать смерть мужчины.

- Сотрудниками полиции проводятся следственные мероприятия, - уточняет телеграм-канал.

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