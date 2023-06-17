Беларусь поможет Свердловской области вырастить «борщевой набор»

Свердловская область развивает сотрудничество с Беларусью, чтобы обеспечить себя овощами Фото: Михаил ФРОЛОВ

Министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Анна Кузнецова посетила с рабочим визитом Республику Беларусь. Об этом сообщает Департамент информационной политики региона.

Стороны договорились развивать сотрудничество по направлениям: сельскохозяйственная техника, овощеводство, семеноводство, текстильная продукция и продукты питания.

- Россия славится своим картофелем, но по овощам открытого грунта, это свекла, морковь, капуста, так называемый «борщевой набор», ситуация хуже, - говорит Анна Кузнецова. – Наша стратегическая задача – увеличение производства этой категории товаров. Здесь нам есть, чему поучиться у партнеров из Беларуси. Они делятся опытом, знаниями и семенным материалов.

Также, по словам министр, перспективным направлением в торговле Свердловской области и Беларуси является поставка в наш регион текстиля, ветеринарных препаратов, которые могут заменить продукцию с Запада.

Еще одно важное направление – закупка в Беларуси сельскохозяйственной техники, которая остается у уральских аграриев очень востребованной