Общественники спасли от сноса старинную усадьбу под Каменском-Уральским

Усадьбу спасли от сноса. Фото: паблик uralruin

Общественники организации Uralruin добились сохранения усадьбы 19 столетия, расположенной в селе Маминском под Каменском-Уральским. Об этом пишет портал KU66.RU.

Полуразрушенный объект собирались снести, и даже заключили договор на работы по ликвидации строения, но после этого с подачи общественников в местном комитете по управлению муниципальным имуществом отменили это решение.

- Мы ее сохранили. Через 30 дней получим решение на руки, - говорят активисты.

Усадьба в Маминском – один из немногих образцов неоромантического кирпичного стиля. У этого объекта есть туристический потенциал, ведь когда-то здесь нашли первое золото на Среднем Урале.