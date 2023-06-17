Свердловское правительство указало «Почте России» на недоработки при доставке пенсий

Не все пенсионеры получают выплаты вовремя Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

После того, как в мае в Свердловской области начались перебои с доставкой пенсий и социальных выплат, а также коммунальных платежек, уральцы стали жаловаться на недоработки со стороны «Почты России».

Как пишет издание «ФедералПресс», правительство Свердловской области отреагировало на ситуацию, указав «Почте России» на необходимость выполнения обязательств в полном объеме.

- Вопросы по своевременности доставки до конца не сняты. Доработать электронных документооборот для окончательной синхронизации всех выплат нужно в июне, - заявил заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков.

Напомним, что в мае 2023 года «Почта России» стала единственным оператором доставки пенсий наличными. С этого момента часть пенсионеров неделями ждали доставки выплат, а также часами стояли в очереди за пенсиями в почтовые отделения.

По данным издания, «Почта России» оказалась не готова к изменениям – в учреждении не хватает кадров для своевременной доставки денег.