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НовостиОбщество17 июня 2023 9:30

Свердловское правительство указало «Почте России» на недоработки при доставке пенсий

Их нужно устранить в ближайшее время
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Не все пенсионеры получают выплаты вовремя

Не все пенсионеры получают выплаты вовремя

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

После того, как в мае в Свердловской области начались перебои с доставкой пенсий и социальных выплат, а также коммунальных платежек, уральцы стали жаловаться на недоработки со стороны «Почты России».

Как пишет издание «ФедералПресс», правительство Свердловской области отреагировало на ситуацию, указав «Почте России» на необходимость выполнения обязательств в полном объеме.

- Вопросы по своевременности доставки до конца не сняты. Доработать электронных документооборот для окончательной синхронизации всех выплат нужно в июне, - заявил заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков.

Напомним, что в мае 2023 года «Почта России» стала единственным оператором доставки пенсий наличными. С этого момента часть пенсионеров неделями ждали доставки выплат, а также часами стояли в очереди за пенсиями в почтовые отделения.

По данным издания, «Почта России» оказалась не готова к изменениям – в учреждении не хватает кадров для своевременной доставки денег.