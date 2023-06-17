Власти Свердловской области и АСВ подтянут финансовую грамотность уральцев

Уральцев обучат финансовой грамотности Фото: Алексей БУЛАТОВ

Руководство Свердловской области и Агентство по страхованию вкладов вместе займутся реализацией мультиформатного проекта по финансовой грамотности. Об этом сообщает Департамент информационной политики Свердловской области.

Договоренность об этом достигнута на Петербургском международном экономическом форуме, где встретились региональный министр экономики и территориального развития Руслан Садыков и гендиректор АСВ Андрей Мельников.

Важная договоренность достигнута на ПМЭФ. Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

В рамках проекта в Свердловской области проведут встречи со студентами, открытые лекции для уральцев, тематическую выставку, научно-практическую конференцию и ряд других мероприятий.

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