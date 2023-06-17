Группа «Чайф» пригласила жителей Екатеринбурга на мини-субботник

Владимир Шахрин пригласил горожан сделать доброе дело Фото: Алексей БУЛАТОВ

Музыканты группы «Чайф» Владимир Шахрин и Владимир Бегунов обратились к жителям Екатеринбурга с призывом собраться на небольшой субботник и прибрать берег пруда Спартак на Елизавете. Горожане не раз обращали внимание, что площадка у водоема превратилась в незаконную свалку.

- Воскресенье, 18 июня, в 12 часов, пруда Спартак на Елизавете. Есть предложение просто прийти и часов там поработать, чтобы сделать наш пруд и город немного лучше, - говорят музыканты группы «Чайф».

Тем, кто хочет принять участие в добром деле, нужно подтвердить свое участие в субботнике по телефону 8 982 654 64 64. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

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