За сутки на дорогах Екатеринбурга пострадали пять человек

Водителей призывают быть более осторожными за рулем. Фото: ГИБДД Екатеринбурга

В Госавтоинспекции Екатеринбурга подвели печальные итоги за 16 июня. На улицах уральской столицы в дорожных авариях за сутки травмы получили пять человек, один человек скончался после ДТП.

Сотрудники ГИБДД зафиксировали три случая наезда на пешеходов, один наезд на препятствие и один наезд на велосипедиста.

- Госавтоинспекция Екатеринбурга призывает водителей при управлении ТС быть предельно внимательными и неукоснительно соблюдать ПДД. Пешеходам необходимо переходить проезжую часть по пешеходному переходу, убедившись в своей безопасности, - рассказывают в Госавтоинспекции Екатеринбурга.

Напомним, что в полночь водитель иномарки во время движения по улице Шварца резко почувствовал себя плохо, влетел в бордюрный камень тротуара. Мужчина скончался в приемном покое Горбольницы №24.

Также вечером, 16 июня в микрорайоне Солнечный 29-летняя женщина наехала на двухлетнего малыша, который переходил проезжую часть по «зебре».