Горожане пожаловались на мусор в реке Исеть в центре Екатеринбурга

Уборку Городского пруда проводят регулярно Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Екатеринбурга пожаловались на мусор в виде окурков, пустых бутылок и этикеток, которые плавают в реке Исеть в районе Городского пруда и Плотинки в самом центре уральской столицы.

- Мусор тут каждый год плавает, но обычно его довольно оперативно убирают. В этом году городу 300 лет, Екатеринбург – один из туристических центров страны. Чем мы встречаем гостей? Мусором в самом центре города. И дело не только в работе соответствующих служб, дело в воспитании горожан, окурки на сами по себе появляются в воду, кому-то просто лень дойти до урны, - рассказывает «КП-Екатеринбург» жительница улицы 8 Марта Елена, которая вместе с маленьким ребенком почти каждый день гуляет по набережной Исеть.

В администрации Екатеринбурга подтвердили, что передали информацию о мусоре на водной глади Исети в специальные службы, а также заявили, что уборка мусора на реке проводится регулярно по утвержденному графику.