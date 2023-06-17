В Екатеринбурге на оживленной улице сгорел пассажирский автобус

Пассажирский автобус загорелся рано утром на кольце Объездной дороги в Екатеринбурге. Фото: паблик "Инцидент Екатеринбург"

В Екатеринбурге 6:25 утра в субботу на пересечении улицы Серафимы Дерябиной и Объездной дороги загорелся пассажирский автобус, который ехал, чтобы заступить на рейс.

В момент ЧП в салоне автобуса находился только водитель, после возгорания он успел покинуть салон.

- На площади в 15 квадратных метров сгорел автобус. В тушении задействовали четыре единицы техники и 11 человек личного состава. В 6:38 огонь локализовали, через три минут специалисты ликвидировали открытое горение. Проливку и разбор конструкции завершили в 7:17, - рассказывают в пресс-службе МЧС по Свердловской области.

Напомним, что в полночь на улице Шварца водитель иномарки погиб после ДТП. Мужчине стало плохо за рулем, и он влетел на машине в бордюрный камень.

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