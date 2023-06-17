На систему водоснабжения Байкаловского района потратят 45 миллионов рублей

Жители Байкаловского района получат чистую воду к концу этого года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителей Байкаловского района Свердловской области обеспечат качественной питьевой водой. На создание комплексной системы водоснабжения до конца 2023 года потратят 45 миллионов рублей. Решение об этом принял глава региона Евгений Куйвашев, сообщает Департамент информационной политики Свердловской области.

Проблему некачественной питьевой воды жители Байкалово озвучили губернатору во время личного приема, который прошел 12 апреля. Исторически так сложилось, что в районе нет водоемов с приемлемым качеством воды.

Евгений Куйвашев после этого поручил создать комплексную систему водоснабжения. Сначала срок завершения работ был определен на конец 2024 года, однако губернатор распорядился решить вопрос более оперативно, в итоге сроки передвинули на конец 2023 года.

Сейчас уже разработан проект монтажа очистных сооружений в селе Липовское рядом с селом Байкалово. Питьевую воду будут доставлять из Липовского в Байкалово после фильтровки по согласованному с местными жителями графику.

- Станция будет полностью автоматизирована. Вода здесь будет проходит несколько этапов очистки – деминерализацию при помощи полимерных мембран, которые пропускают только молекулы чистой воды. На последнем этапе очистки вода пройдет через ультрафиолетовую лампу, где будет обеззаражена, – говорит министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.