На Ботанике водитель иномарки устроил смертельное ДТП из-за плохого самочувствия

Иномарка вылетела на тротуар. Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Екатеринбурга

В полночь, 17 июня, в Екатеринбурге напротив дома №1 по улице Шварца 58-летний мужчина за рулем «Рено Сандеро» устроил смертельное ДТП, вылетев на тротуар.

По данным Госавтоинспекции Екатеринбурга, автолюбитель во время движения по Шварца врезался в тротуарный бордюр, от травм он скончался в приемном покое Горбольницы №24.

Авария произошла в полночь на Ботанике. Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Екатеринбурга

По предварительной информации, причиной смертельного ДТП могло стать плохое самочувствие водителя.

В ГИБДД Екатеринбурга напоминают, что перед тем, как сесть за руль, нужно обращать внимание на свое самочувствие. В случае недомогания необходимо отложить поездку.

Водитель скончался вскоре после аварии. Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Екатеринбурга

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