В Екатеринбурге женщина на иномарке сбила малыша на «зебре»

Ребенок попал под машину на пешеходном переходе. Фото: пресс-служба ГИБДД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге в микрорайоне Солнечный в пятницу, 16 июня, в 17:45 произошло ДТП с участием двухлетнего малыша, которого на нерегулируемом пешеходном переходе напротив дома №3 по улице Чемпионов сбила 29-летняя женщина за рулем иномарки «Шевроле Клан».

По данным Госавтоинспекции Екатеринбурга, иномарка ехала по улице Чемпионов со стороны Лучистой в сторону переулка Золотистый. Двухлетний ребенок в это время переходил дорогу по «зебре». После наезда мальчик попал в больницу с переломом ноги.

Женщина не уступила дорогу юному пешеходу. Фото: пресс-служба ГИБДД по Екатеринбургу

Как выяснилось, женщина со стажем вождения 8 лет 8 раз привлекалась к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения.

В ГИБДД Екатеринбурга напоминают, что водители обязаны предоставлять преимущество в движении пешеходам на «зебре». Родителям нужно провести дополнительные беседы с детьми о соблюдении ПДД.