В Краснотурьинске мужчина умер в подъезде многоэтажки

Пока неизвестно что именно стало причиной смерти мужчины Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Краснотурьинске мужчина умер в подъезде. Инцидент произошел в доме на Клубной, 8. Информацию об этом «КП-Екатеринбург» подтвердили в Следственном комитете по Свердловской области.

Сотрудники СК уже проводят проверку по факту гибели свердловчанина. Пока неизвестно что именно стало причиной смерти мужчины.

- По факту обнаружения тела мужчины в одном из подъездов дома по улице Клубной в городе Краснотурьинске территориальным следственным отделом СК России организовано проведение процессуальной проверки. Точная причина смерти мужчины будет установлена в ходе судмедэкспертизы, - пояснили в СУ СК по Свердловской области.

В полиции Свердловской области также в курсе о происшествии. Сотрудники МВД пытаются установить личность погибшего.

- В настоящее время сотрудники полиции устанавливают личность мужчины. Проводятся иные мероприятия на установление всех обстоятельств случившегося, - рассказали «КП-Екатеринбург» в ГУ МВД по Свердловской области.

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