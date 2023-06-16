В Краснотурьинске мужчина умер в подъезде многоэтажки

Пока неизвестно что именно стало причиной смерти мужчины
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Краснотурьинске мужчина умер в подъезде. Инцидент произошел в доме на Клубной, 8. Информацию об этом «КП-Екатеринбург» подтвердили в Следственном комитете по Свердловской области.
Сотрудники СК уже проводят проверку по факту гибели свердловчанина. Пока неизвестно что именно стало причиной смерти мужчины.
- По факту обнаружения тела мужчины в одном из подъездов дома по улице Клубной в городе Краснотурьинске территориальным следственным отделом СК России организовано проведение процессуальной проверки. Точная причина смерти мужчины будет установлена в ходе судмедэкспертизы, - пояснили в СУ СК по Свердловской области.
В полиции Свердловской области также в курсе о происшествии. Сотрудники МВД пытаются установить личность погибшего.
- В настоящее время сотрудники полиции устанавливают личность мужчины. Проводятся иные мероприятия на установление всех обстоятельств случившегося, - рассказали «КП-Екатеринбург» в ГУ МВД по Свердловской области.
К ЧИТАТЕЛЮ
Подписывайтесь на наш Telegram
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники
Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:
Тел.: +7 912 050 91 07
Почта kp.ekb@phkp.ru