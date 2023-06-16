Свердловские власти обсудили поддержку модернизации производства стройматериалов

В Свердловской области уже системно проводится работа в строительной сфере. Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Заместитель губернатора Дмитрий Ионин и генеральный директор ООО «Сен-Гобен Строительная продукция РУС» Рафаэль Зохрабян обсудили поддержку Свердловской областью модернизации производства стройматериалов. Это произошло на полях ПМЭФ-2023. Сообщает Департамент информационной политики региона.

- Мы подготовили ряд предложений с точки зрения мер поддержки в случае, если предприятие будет производить модернизацию. Такие планы, насколько нам известно, сегодня есть, объем выпуска вашей продукции растет. Сегодня важен выход с этой продукцией на новые рынки, на полки магазинов. В том числе мы встречались и с собственниками ряда торговых сетей, работающих в Свердловской области, - отметил Дмитрий Ионин.

В Свердловской области уже системно проводится работа в данной сфере. В том числе, она направлена на состыковки производителей и сбытовиков. Строительная отрасль остается одной из важнейших для Свердловской области, поскольку производство стройматериалов сильно влияет на развитие экономики.

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