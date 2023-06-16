В Екатеринбурге пропал 62-летний мужчина, нуждающиеся в медицинской помощи

Мужчина может находиться в любом районе Екатеринбурга. Фото: «ЛизаАлерт»

В Екатеринбурге начались поиски 62-летнего мужчины. Николай Плещев нуждается в медицинской помощи. О его местонахождении ничего не известно с 13 июня. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

- Приметы – рост 165 сантиметров, нормального телосложения, глаза карего цвета, волосы седые, - рассказали волонтеры.

В день исчезновения мужчина был одет в синюю рубашку и синие спортивные штаны. На ногах у Николая Плещева были обуты черные сланцы. Как сообщается, мужчина может находиться в любом районе Екатеринбурга.

Сейчас поисками Николая Плещева занимаются сотрудники полиции и волонтеры. Если вам известно, где может находиться мужчина, сообщите об этом инфоргу «ЛизаАлерт» Наталье по номеру 89043831748. Также вы можете обратиться со всей имеющейся информацией в МВД, набрав 112.

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