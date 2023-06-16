Нехватка началась в «Гортрансе» весной 2020 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

В «Гортрансе» Екатеринбурга не хватает водителей и кондукторов. Данный вопрос поднимается уже не первый раз. Информацию об этом «КП-Екатеринбург» подтвердили в мэрии города.

- Проблема нехватки кадров в «Гортрансе» действительно есть. Об этом уже не раз говорилось. Какими-то числовыми показателями поделиться пока не можем, - рассказали в мэрии Екатеринбурга.

Замглавы Алексей Бубнов в октябре текущего года уже говорил, что в компании есть нехватка кадров. Она началась в «Гортрансе» весной 2020 года, когда вся страна боролась с коронавирусом.

- В целом, наверное, да – 700 водителей не хватает. Это и в Гортрансе и у частников в совокупности. В городе порядка 400 трамвайных вагонов, 240 троллейбусов, 400 муниципальных автобусов. С кондукторами тоже нехватка. Сейчас бывают ситуации, когда утром кондуктор есть, а вечером уже нет. То есть водитель выполняет его работу, - рассказал «КП-Екатеринбург» Алексей Бубнов.

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