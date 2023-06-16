Изменения будут действовать с 17 июня по 10 августа Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге сменится схема движения десяти автобусов. Это произойдет, поскольку улица Серафимы Дерябиной будет перекрыта. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщили в администрации города.

Изменения коснуться автобусов под номером 05, 12, 016, 019,42, 45, 46, 047, 54 и 58. Они водятся на время перекрытия улицы – с 17 июня по 10 августа.

Автобус №012 будет двигаться от Серафимы Дерябиной – Академика Бардина – Ясная до Шаумяна. Далее он едет по маршруту. Транспорт № 019 и №016 будут двигаться следующим образом: Серафимы Дерябиной – Академика Бардина – Ясная – Волгоградская.

Автобусы под номерами 05, 45 и 58 при движении из центра будут следовать от Шаумяна – ул. Серафимы Дерябиной и далее по маршруту. А № 42, 46, 047, 54, двигаясь от центра, будут заезжать через Ясную – Волгоградскую – Белореченскую – Шаумяна –Серафимы Дерябиной и дальше.

- Будьте внимательны и заранее выстраивайте свой маршрут, - добавили в мэрии.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru