В Верхней Пышме суд приостановил работу комбината, из-за которого отравились 10 детей

Суд приостановил на три месяца работу МУП «Комбинат детского питания» Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Верхней Пышме суд приостановил на три месяца работу МУП «Комбинат детского питания». Накануне там отравились 10 детей и один вожатый из летнего лагеря в школе №33. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре Свердловской области.

Помимо этого, ведомство предложило юридическую помощь всем пострадавшим. Они смогут возместить полученный ущерб. Для этого свердловчане должны обратиться с документами по адресу город Екатеринбург, улица Авангардная 5а.

- С собой следует взять: путевку о предоставлении места в лагере, договор, медицинские документы, расходы на лечение, прочие относящиеся к ситуации подтвержденные имущественные потери, копию паспорта, - рассказали в ведомстве.

Ранее Роспотребнадзор заявил, что намерен помогать всем екатеринбуржцам, которые отравились в сети доставки японской кухни «Ёбидоёби». Ведомство окажет юридическую поддержку.

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