Екатеринбург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
+25°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество16 июня 2023 13:24

В Верхней Пышме суд приостановил работу комбината, из-за которого отравились 10 детей

Роспотребнадзор предложил свою помощь родителям пострадавших детей
Дарья ЧИПУРИНА
Суд приостановил на три месяца работу МУП «Комбинат детского питания»

Суд приостановил на три месяца работу МУП «Комбинат детского питания»

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Верхней Пышме суд приостановил на три месяца работу МУП «Комбинат детского питания». Накануне там отравились 10 детей и один вожатый из летнего лагеря в школе №33. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре Свердловской области.

Помимо этого, ведомство предложило юридическую помощь всем пострадавшим. Они смогут возместить полученный ущерб. Для этого свердловчане должны обратиться с документами по адресу город Екатеринбург, улица Авангардная 5а.

- С собой следует взять: путевку о предоставлении места в лагере, договор, медицинские документы, расходы на лечение, прочие относящиеся к ситуации подтвержденные имущественные потери, копию паспорта, - рассказали в ведомстве.

Ранее Роспотребнадзор заявил, что намерен помогать всем екатеринбуржцам, которые отравились в сети доставки японской кухни «Ёбидоёби». Ведомство окажет юридическую поддержку.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru