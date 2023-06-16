Поисками мужчины занимались полицейские и волонтеры
Фото: Алексей БУЛАТОВ
На Урале завершились поиски 30-летнего мужчины, пропащего 12 июня. Александра Марковского разыскивали сотрудники полиции и волонтеры. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».
- Он поехал в Реж по работе и пропал. С 12 июня не выходит на связь, в соцсетях не появляется. Раньше такого не было, - ранее рассказали «КП-Екатеринбург» в «ЛизаАлерт».
16 июня мужчину удалось найти живым.
- Найден, жив! Всем огромное спасибо за помощь, - поделились волонтеры.
Ранее в Екатеринбурге начались поиски 41-летнего мужчины. О местонахождении Алексея Середы неизвестно с 27 мая.
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