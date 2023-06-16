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НовостиОбщество16 июня 2023 12:36

На Урале завершились поиски 30-летнего мужчины

Александра Марковского нашли живым
Дарья ЧИПУРИНА
Поисками мужчины занимались полицейские и волонтеры

Поисками мужчины занимались полицейские и волонтеры

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Урале завершились поиски 30-летнего мужчины, пропащего 12 июня. Александра Марковского разыскивали сотрудники полиции и волонтеры. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

- Он поехал в Реж по работе и пропал. С 12 июня не выходит на связь, в соцсетях не появляется. Раньше такого не было, - ранее рассказали «КП-Екатеринбург» в «ЛизаАлерт».

16 июня мужчину удалось найти живым.

- Найден, жив! Всем огромное спасибо за помощь, - поделились волонтеры.

Ранее в Екатеринбурге начались поиски 41-летнего мужчины. О местонахождении Алексея Середы неизвестно с 27 мая.

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