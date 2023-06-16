В Первоуральске строят новый храм

Храм появится в Первоуральске на улице Ватутина. Фото: Александр Комаров/Первоуральск.ЛАЙФ

В Первоуральске на улице Ватутина началось строительство храма. Сейчас на стройке ведутся подготовительные работы – здесь возводят строительные леса. Об этом пишет портал Первоуральск.ЛАЙФ.

Будущий храм, согласно проекту, будет вмещать в себя одновременно до пятисот человек. Все подготовительные работы завершат этим летом.

Отметим, что недавно место, где разместится будущий храм, освятил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений.

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru