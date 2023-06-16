В Первоуральске строят новый храм

Храм появится в Первоуральске на улице Ватутина. Фото: Александр Комаров/Первоуральск.ЛАЙФ
В Первоуральске на улице Ватутина началось строительство храма. Сейчас на стройке ведутся подготовительные работы – здесь возводят строительные леса. Об этом пишет портал Первоуральск.ЛАЙФ.
Будущий храм, согласно проекту, будет вмещать в себя одновременно до пятисот человек. Все подготовительные работы завершат этим летом.
Отметим, что недавно место, где разместится будущий храм, освятил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений.
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