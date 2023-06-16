В Нижнем Тагиле нашли мертвым мужчину, пропавшего в апреле

Поисками мужчины занимались волонтеры и сотрудники полиции
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Нижнем Тагиле завершились поиски пропавшего 30 апреля мужчины. 47-летнего Александра Киреева нашли мертвым. Его тело обнаружили в лесополосе. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщили в полиции города.
- В ходе поисковых мероприятий по розыску без вести пропавшего Киреева сотрудники полиции обнаружили его тело в лесополосе по улице Балакинская. Предварительно, смерть не носит криминальный характер, - рассказали в МУ МВД России «Нижнетагильское».
Александра Киреева искали с 30 апреля. Фото: «ЛизаАлерт»
В свою очередь Следственный комитет уже проводит проверку. Пока точная причина смерти мужчины не установлена.
- В следственном отделе СК по Тагилстроевскому району пояснили, что для установления точных причин смерти мужчины назначена судебно-медицинская экспертиза, - пояснили в Следственном комитете.
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