В Каменске-Уральском сносят здание бывшего ПТУ

Здание снесут за лето. Ему было почти 90 лет. Фото: социальные сети

В Каменске-Уральском начали сносить здание бывшего ПТУ №15, расположенное по адресу: улица Уральская, 42. Об этом пишет портал KU66.RU.

Здание, расположенное в Красногорском районе Каменска-Уральского, построено в 1930-е годы, в нем располагался один из корпусов учебного заведения.

Объект находился в собственности региона, в последние десять лет он не использовался, а после обследования его признали непригодным для дальнейшей эксплуатации.

Снос корпуса завершат к сентябрю 2023 года, после чего МУГИСО определит дальнейшую судьбу участка.

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