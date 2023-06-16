Завершены поиски 48-летнего мужчины из Нижнего Тагила

Тело пропавшего нашли в лесном массиве Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле завершили поиски 48-летнего Александра Киреева. Мужчина ушел из дома еще 30 апреля и не вернулся. С тех пор о его местонахождении не было ничего известно. Известно, что мужчина работал плотником в одной из управляющих компаний в районе Тагилстроя. Однако, как сообщают в пресс-группе полиции Нижнего Тагила, мужчину нашли мертвым.

- В ходе поисковых мероприятий по розыску без вести пропавшего Киреева сотрудники полиции обнаружили его тело в лесополосе по улице Балакинская. Предварительно, смерть не носит криминальный характер, - рассказали «КП-Екатеринбург» в МУ МВД России «Нижнетагильское».

В областном СК сообщили, что точную причину смерти установят после судебно-медицинской экспертизы. Ранее в Екатеринбурге завершили поиски девятилетней школьницы. Девочку искали волонтеры и полицейские. В день пропажи она решила пойти на прогулку. Ее сестра пришла домой, а школьница осталась на улице.

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