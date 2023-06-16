В Свердловскую область прибыл зараженный карантинным сорняком груз

Сорняк может быть очень опасен для урожая Фото: Александр ЧЕРНЫХ

В Свердловскую область прибыл груз, зараженный карантинным сорняком. Он приехал на Урал из Приморского края. Об этом сообщили в Свердловском референтном центре Россельхознадзора.

- Агрономы Свердловского референтного центра Россельхознадзора выявили опасный соевый шрот: в образцах, произведенных в Приморском крае, были найдены семена карантинного сорного растения амброзии полыннолистной, - рассказали ведомстве.

Амброзия является одним из самых вредоносных сорняков. Она может вызывать аллергию. Помимо этого, сорняк быстро распространяется, он иссушает почву и угнетает другие растения. Амброзия может перекрыть доступ к свету, что приводит к снижению или потере урожая.

Референтный центр оповестил об обнаружении сорняка. К счастью, прибывшие семена оказались нежизнеспособными. В таком случае груз разрешили ввозить в Свердловскую область.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru