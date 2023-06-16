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НовостиОбщество16 июня 2023 11:56

В Свердловскую область прибыл зараженный карантинным сорняком груз

Он приехал на Урал из Приморского края
Дарья ЧИПУРИНА
Сорняк может быть очень опасен для урожая

Сорняк может быть очень опасен для урожая

Фото: Александр ЧЕРНЫХ

В Свердловскую область прибыл груз, зараженный карантинным сорняком. Он приехал на Урал из Приморского края. Об этом сообщили в Свердловском референтном центре Россельхознадзора.

- Агрономы Свердловского референтного центра Россельхознадзора выявили опасный соевый шрот: в образцах, произведенных в Приморском крае, были найдены семена карантинного сорного растения амброзии полыннолистной, - рассказали ведомстве.

Амброзия является одним из самых вредоносных сорняков. Она может вызывать аллергию. Помимо этого, сорняк быстро распространяется, он иссушает почву и угнетает другие растения. Амброзия может перекрыть доступ к свету, что приводит к снижению или потере урожая.

Референтный центр оповестил об обнаружении сорняка. К счастью, прибывшие семена оказались нежизнеспособными. В таком случае груз разрешили ввозить в Свердловскую область.

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