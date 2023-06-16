Женщина с непристегнутыми детьми каталась по улицам Нижнего Тагила

Женщину заметили в центральной части Нижнего Тагила. Фото: паблик Инцидент Нижний Тагил

Во второй половине дня на перекрестке улиц Мира и Циолковского жители Нижнего Тагила обратили внимание на женщину за рулем легкового автомобиля, которая не была пристегнута ремнем безопасности, а на коленях у нее спал младенец.

Также, по словам очевидцев, которые приводит издание Тагил.Лайф, в салоне автомобиля находились другие дети, один из которых тоже не был пристегнут ремнем безопасности.

Горожане обратили внимание на ситуацию из-за того, что дети в машине оказались в опасной ситуации, так как правила дорожного движения были нарушены. Об этом пишет паблик «Инцидент Нижний Тагил».

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