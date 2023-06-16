Школьников Донбасса отправили отдыхать в Нижний Тагил

Для школьников устроили экскурсию по Нижнему Тагилу Фото: Лев ИСТОМИН

Школьники из города Макеевка Донецкой народной республики отправились на летние каникулы в лагерь «Звездный», расположенный под Нижним Тагилом. Об этом пишет издание TagilCity.ru.

Процесс размещения детей из ДНР курировал глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев, по словам которого юных гостей с Донбасса встретили как родных.

- Стараемся сделать пребывание маленьких гостей комфортным и познавательным, - говорит Владислав Пинаев.

Для ребят устроили прогулку по городу, а также по одной из лучших школ региона на Гальянке, после чего отправили в детский лагерь, где они отдохнут и поправят здоровье.