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НовостиОбщество16 июня 2023 11:17

Школьников Донбасса отправили отдыхать в Нижний Тагил

Здесь их разместили в детском лагере
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Для школьников устроили экскурсию по Нижнему Тагилу

Для школьников устроили экскурсию по Нижнему Тагилу

Фото: Лев ИСТОМИН

Школьники из города Макеевка Донецкой народной республики отправились на летние каникулы в лагерь «Звездный», расположенный под Нижним Тагилом. Об этом пишет издание TagilCity.ru.

Процесс размещения детей из ДНР курировал глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев, по словам которого юных гостей с Донбасса встретили как родных.

- Стараемся сделать пребывание маленьких гостей комфортным и познавательным, - говорит Владислав Пинаев.

Для ребят устроили прогулку по городу, а также по одной из лучших школ региона на Гальянке, после чего отправили в детский лагерь, где они отдохнут и поправят здоровье.