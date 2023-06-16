Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов высказался против признания Ельцин Центра иноагентом

В самом Ельцин Центре к информации о проверке «отнеслись спокойно». Фото: Алексей БУЛАТОВ

В четверг в Госдуме обсуждали судьбу Ельцин Центра, что в Екатеринбурге. В частности, на заседании комиссии по борьбе с иностранным вмешательством депутат Андрей Альшевских попросил Минюст провести комплексную проверку организации. Заместитель министра юстиции Олег Свириденко отметил, что проверка уже идет. В теории, по ее итогам организацию могут признать или не признать иностранным агентом.

Сегодня, 16 июня, глава Екатеринбурга Алексей Орлов высказался в защиту Ельцин Центра. О своем отношении к нему он рассказал нашим коллегами с URA.RU.

- Считаю, что это достойный объект, который должен находиться в Екатеринбурге, который должны посещать жители и гости, - сказал Алексей Орлов в разговоре с журналистом. – Я не поддерживаю эти призывы о закрытии или признании (Ельцин Центра) иноагентом. Ну какой иноагент? Там близко ничего такого не происходит на мой взгляд.

В самом Ельцин Центре к информации о проверке отнеслись спокойно. Его представители отметили, что вся деятельность Центра осуществляется в строгом соответствии с федеральным законом №68 «О центрах исторического наследия президентов Российской Федерации» и Уставом организации.

- Мы уверены, что проверка Минюста подтвердит: никаких оснований для объявления Ельцин Центра иностранным агентом нет и быть не может, - прокомментировали «КП-Екатеринбург» в Ельцин Центре.