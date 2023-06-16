Фото: ГУФСИН по Свердловской области

В Нижнем Тагиле установят 18 «золотых» остановок, изготовленных осужденными в ИК-12. Исправительная колония заключила два контракта на 4,7 миллионов рублей на изготовление остановочных комплексов.

- К выполнению данного заказа будет привлечено около 10 осужденных, что позволит им получать заработную плату, выплачивать иски и алименты, получать официальный трудовой стаж, производить пенсионные отчисления, - рассказали в ГУФСИН по Свердловской области.

Остановочные комплекты представляют из себя конструкцию из высокоуглеродистой стали, покрыты атмосферостойкой краской. В остеклении будут использованы бронированные стекла типа «Триплекс».

Напомним, в прошлом году мы также писали, что в Нижнем Тагиле появятся восемь новых остановок «под золото», изготовленных заключенными ИК-12. Их разместили на привокзальной площади.

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