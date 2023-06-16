В Екатеринбурге произошел пожар возле Дворца игровых видов спорта

Пожар произошел при проведении строительных работ Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге днем 16 июня произошел пожар возле Дворца игровых видов спорта.

- Горел гудрон при проведении строительных работ. Потушено до прибытия огнеборцев, - рассказали «КП-Екатеринбург» в ГУ МЧС по Свердловской области.

Напомним, ранее мы писали, что в Екатеринбурге проведут капитальный ремонт ДИВСа. На работы планируют потратить больше 258 миллионов рублей. Информация об этом была опубликована на сайте госзакупок. Деньги на ремонт выделили из регионального бюджета в качестве субсидии.

Отметим, что ДИВС планируют отремонтировать к Международному фестивалю университетского спорта, который пройдет в Екатеринбурге с 19 по 31 августа 2023 года.

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